Zi nefastă… România a depășit China la numărul de infectări cu SARS-COV-2 Romania a depașit, oficial, China la numarul de infectari cu SARS-COV-2. In ciuda faptului ca pandemia pare sa fi pornit din China, aceasta țara a raportat doar 85.022 cazuri, in timp ce Romania a depașit deja aceasta cifra. Primul caz de COVID-19 a fost inregistrat in Romania in 24 februarie. Sambata, 28 august, bilanțul imbolnavirilor a atins 85.833 in Romania, depașind astfel țara in care a izbucnit boala. Conform datelor Worldometers, bilanțul cazurilor raportate a ajuns la 85.022 in China, informeaza Stirileprotv. La nivel mondial au fost raportate 24.940.591 de cazuri de COVID-19 și au fost… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit, oficial, China la numarul de infectari. In ciuda faptului ca pandemia pare sa fi pornit din China, aceasta țara a raportat doar 85.022 cazuri, in timp ce Romania a depașit deja aceasta cifra.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura…

- Sambata, la sase luni si cateva zile de la raportarea primului caz de COVID-19, Romania a ajuns la un bilant de 85.833 si a depasit astfel China. Tara in care a izbucnit pandemia a raportat pana astazi 85.022 de imbolnaviri. Primul caz de COVID-19 a fost inregistrat in Romania in 24 februarie. Sambata,…

- Astazi, la șase luni și cateva zile de la raportarea primului caz de COVID-19, Romania a ajuns la un bilanț de 85.833 și a depașit astfel China. Țara in care a izbucnit pandemia a raportat pana astazi 85.022 de imbolnaviri. Primul caz de COVID-19 a fost inregistrat in Romania in 24 februarie. Sambata,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| A fost depașit pragul psihologic de 1000 DE INFECTARI cu COVID-19! 1030 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 40.163 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Autoritatile sanitare au descoperit, in ultimele 24 de ore, 250 de noi cazuri de imbolnavire de COVID-19, numarul total al celor infectati ajungand la 29.223, se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, Romania se indreapta rapid spre pragul psihologic de 30.000 de…

- Autoritatile sanitare au descoperit, in ultimele 24 de ore, 391 de noi cazuri de imbolnavire de Covid-19, numarul total al celor infectati ajungand la 28.973, se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica (GCS).

- Autoritatile sanitare au descoperit, in ultimele 24 de ore, 416 de noi cazuri de imbolnavire de Covid-19, numarul total al celor infectati ajungand la 28.582, se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Bilantul deceselor a ajuns la 1.731.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 19.669. de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 152 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 1.288 de decese, iar 13.800 de persoane s-au vindecat. Numarul pacientilor…