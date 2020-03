Stiri pe aceeasi tema

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…

- Au fost confirmate oficial inca patru cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica aunta doua noi cazuri in Brasov si doua in Romania. Numarul testelor pozitive in Romania a ajuns la 79.Caz 76: Brașov, Barbat, 44 ani care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59.Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a venit din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu, contact cu un caz pozitiv. Celelalte…

- "Femeia de 38 de ani, rezultatul este negativ, fiind al doilea test realizat cu rezultat negativ. Barbatul de 47 ani, rezultatul este negativ, dupa ce in a 12-a zi rezultatul testului a fost pozitiv.Tanarul de 16 ani, rezultatul este pozitiv, dupa ce anterior testul a fost, de asemenea, pozitiv. Colegul…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…

- Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus in Romania, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. „Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei, doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul coronavirus.Pana in prezent, medicii specialisti au lucrat probe de la 351 de persoane suspecte…