- Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata monedei nationale de cinci ori in sase sedinte (14 noiembrie 2019-21 noiembrie 2019). Pe piata interbancara, euro a depasit pragul de 4,80 lei pe 27 si 28 noiembrie. Dolarul crește la 4,44 lei, fața de 4,43 lei, cursul anuntat…

- De ce se depreciaza leul. Moneda naționala a marcat, joi, cea mai neagra zi din istorie, cu minime record in raport cu euro, dolarul american și aur Leul are o tendinta de depreciere fata de euro pe fondul deteriorarii factorilor fundamentali care tin de deficitul de balanta comerciala, a declarat,…

- Cursul euro a continuat sa scada, pe fondul unei sedinte linistite in prima sa jumatate, cand transferurile se realizau intre 4,773 si 4,776 lei, astfel ca media a coborat de la 4,7760 la 4,7750 lei. Dupa anuntarea mediei au reaparut ordine de cumparare de valuta iar euro a urcat la 4,78 lei. Media…

- Sfarsitul anului este unul fiebinte pentru leu, supus asaltului importatorilor, care incearca sa obtina din timp valuta cu care vor achita marfurile pe care le-au vandut romanilor. Inceputul saptamanii a adus un sentiment de relaxare in piata valutara, cursul euro coborand la 4,7716 lei, minim al ultimei…

- Calmarea spiritelor din piata, investitorii fiind ceva mai ingaduitori cu moneda nationala, a apropiat euro de pragul de 4,77 lei. Cursul monedei unice a scazut luni de la 4,7736 la 4,7716 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,768 – 4,775 lei, cu cele de la ora 14:00 la…

- Evolutia leului de miercuri a fost, din nou, una calma, in ton cu ceea ce s-a petrecut in piata dupa atingerea, in 21 noiembrie, a maximul istoric de 4,7808 lei/euro. Cursul euro a crescut usor, de la 4,7769 la 4,7773 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,775 – 4,78 lei,…

- Chiar daca deficitul comercial al Romaniei a avansat, conform INS, cu 18,4% in primele 10 luni ale lui 2019, la 14,02 miliarde de euro, cu 2,18 miliarde euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, volatilitatea perechii euro/leu a fost minima. Cursul a urcat de la 4,7777 la 4,7787 lei, intr-o…

- Euro mai face un pas catre maximul istoric de saptamana trecuta. La cat a ajuns moneda europeana, in raport cu leul Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7792 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de valoarea atinsa marti. Marţi, euro a crescut la 4.7765…