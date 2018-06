Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul pilot Titi Aur, multiplu campion national de raliuri, fondatorul „Academiei Titi Aur” – scoala de conducere defensiva si pilotaj a vorbit despre un aspect esential care ar schimba aceasta statistica trista. „Avem o problema legata de gradul de educatie rutiera care pleaca de la varf si pana…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente ruiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul…

- Romania este din nou printre fruntașii din clasamentul morții pe șosele, ocupand locul II in Europa la accidente rutiere mortale. Avem cele mai proaste drumuri, dar și șoferi care nu respecta regulile. Iar asta se reflecta in cifre care dau fiori: 90 de oameni dintr-un milion mor in accidente rutiere,…

- Numarul accidentelor rutiere fatale din Romania a inregistrat o ușoara creștere in 2017, fața de 2016, ajungand la 98 de cazuri raportate la un milion de locuitori, ceea ce reprezinta dublul mediei UE (49 cazuri) și situeaza Romania pe primul loc in Europa. Numarul de cazuri menționat reprezinta o scadere…

- F.T. Odata cu incalzirea vremii, motocicliștii sunt tot mai prezenți in trafic, context in care agenții rutieri le recomanda sa poarte echipamente de protecție cu elemente reflectorizante, sa pastreze farul aprins și sa evite unghiurile din care nu pot fi observați in trafic, iar șoferilor sa se asigure…

- Șapte persoane gasite decedate, 10 victime ale accidentelor rutiere In weekendul care tocmai a trecut ambulanțele din cadrul SAJ Teleorman au avut sute de solicitari, intre ele evidențiindu-se numarul destul de mare de victime ale accidentelor de circulație, dar și de persoane gasite decedate. Zece…