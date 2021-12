Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari 10 criptomonede din lume au fost in declin, in ultima saptamana, cu pana la 4-6%. Activele digitale resimt presiune din partea unui mix de factori care sunt explicați in detaliu de catre Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania, casa de brokeraj pe piețele internaționale, listata…

- Piața monedelor digitale a fost descrisa de critici ca un Vest Salbatic. Acum, un jucator cheie de pe piața cere autoritaților de reglementare sa intervina. Binance, cea mai mare bursa din lume pentru tranzacționarea cu Bitcoin și alte criptomonede, spune ca este timpul ca autoritațile de reglementare…

- Cotatia bitcoin a scazut marti cu peste 4%, ajungand sub nivelul de 60.000 dolari, pentru prima data de la 1 noiembrie, transmite Reuters. Cea mai importanta moneda digitala inregistrase saptamana trecuta un nivel record, 69.000 dolari, dar de atunci a scazut cu 14%, ajungand la 58.600 dolari, si s-a…

- Bitcoin a atins un nou nivel istoric - de 68.513 dolari - marti, la inceputul sedintei de tranzactionare in Asia, continuandu-si cresterea, dupa ce valoarea tuturor criptomonedelor a depasit luni 3.000 de miliarde de dolari, iar impreuna cu ethereum s-au aprecat cu aproape 70% fata de dolar de la…

- Piata criptomonedelor reprezenta luni, catre ora 10.00 GMT (12.00, ora Romaniei), 3.007 miliarde de dolari, potrivit site-ului CoinGecko, care urmareste piata a peste 10.000 de criptomonede. Analisti intampina dificultati – ca adesea in acest domeniu – sa gaseasca explicatii a cresterii de luni. ”Piata…

- Piata criptomonedelor reprezenta luni, catre ora 10.00 GMT (12.00, ora Romaniei), 3.007 miliarde de dolari, potrivit site-ului CoinGecko, care urmareste piata a peste 10.000 de criptomonede. Analisti intampina dificultati – ca adesea in acest domeniu – sa gaseasca explicatii a cresterii de luni. ”Piata…

- Bancile centrale europene se tem ca nu vor mai putea controla piața criptomonedelor daca intra in joc giganții Big Tech. Dupa ce China a anunțat in primavara ca toate tranzacțiile comerciale internațional se fac in yuanul digital, noua valuta a Beijingului este acceptata și de UE. Mai mult chiar, pe…

- Bitcoin, cea mai populara criptomoneda din lume, a scazut vineri, la 41.000 de dolari, dupa ce China a anunțat noi masuri impotriva comerțului cu criptomonede, numind aceasta activitate „ilegala”. Bitcoin a scazut vineri cu peste 5%. Ethereum, a doua cea mai mare criptomoneda, a scazut cu 9,40% pana…