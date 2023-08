Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane care se aflau luni in statiunea Mamaia au fost surprinse, in ultimele ore, de curentii puternici si duse in largul marii. Trei dintre persoane și-au pierdut viata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in…

- Tinerii decedați, amandoi in varsta de 25 de ani, nu au mai putut fi salvați de medicii ajunși la fața locului. Unul dintre ei era chiar șoferul. Acesta a pierdut controlul volanului in momentul in care a ajuns intr-o curba. Tinerii raniți au 22, 26 respectiv 15 ani.

- Un incendiu puternic a izbucnit azi noapte intr-o garsoniera de la etajul 3 al blocului G159, de pe str. Decebal, din Ramnicu Valcea. Incendiul a fost anuntat la ora 23:27 si lichidat la 00:11. Au fost evacuati de catre pompierii militari toti locatarii care locuiesc pe scara respectiva.Cauza probabila…

- Un om a murit si trei au fost raniti dupa ce un microbuz romanesc s-a rasturnat in Ungaria. Microbuzul inmatriculat in Satu Mare a fost implicat intr-un grav accident care a avut loc luni, pe autostrada M3, intre Fuzesabony și Szihalom. Un barbat, de 66 de ani, a murit dupa ce a fost proiectat prin…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce, joi seara, doua fete in varsta de 11 ani au fost calcate de o masina in timp ce se jucau pe un spatiu verde din localitatea Tibana, una dintre victime decedand la scurt timp de la internarea in spital.