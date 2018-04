Prima mare sarbatoare, marcata cu cruce rosie in calendarul ortodox, dupa Sfintele Pasti este cea pe care o praznuiesc credinciosii in cursul acestei zile de vineri. Vorbim despre Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare ce nu are data fixa, dar care se marcheaza in Vinerea din Saptamana Luminata si se considera a fi una din randul celor […] Zi mare de sarbatoare, vineri: Izvorul Tamaduirii is a post from: Ziarul National