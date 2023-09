Dupa nici o luna de la inceputul anului școlar, in scurt timp elevii și profesorii se vor bucura de o zi libera care ii va pregati pentru vacanța de la finalul lunii octombrie. Astfel, cadrele didactice și copiii vor avea liber in data de 5 octombrie, cand se sarbatorește Ziua Internaționala a Educației. Chiar daca anul acesta ziua libera pica joi, vineri elevii vor fi nevoiți sa se intoarca la școala. Inca din 1994, in fiecare an, pe data de 5 octombrie, se sarbatorește Ziua Educației la nivel mondial. Structura anului școlar 2023-2024 Acest an școlar va avea 36 de saptamani de cursuri și include…