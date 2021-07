Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 23 iulie, legea care le da dreptul celor care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa beneficieze, doar la cerere, de cate o zi libera platita pentru fiecare doza de vaccin facuta , a informat Administrația Prezidențiala . Proiectul inițiat de USR PLUS mentioneaza…

