SpaceX si NASA incearca inca o data sa scrie istorie, sambata, cu o noua tentativa de lansare a misiunii DEMO-2. Scopul acesteia este sa demonstreze ca SpaceX are capacitatea reala de a transfera astronauti catre statia spatiala si inapoi in maxima siguranta, scrie Mediafax . Prima incercare, ce ar fi trebuit sa aiba loc miercuri,…