- 4.547 pacienți cu coronavirus s-au vindecat in Romania, de la inceputul epidemiei. Dintre aceștia, 219 de pacienți s-au vindecat doar in ultimele 24 de ore, se arata in buletinul de presa din 2 mai al Grupului de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt internați 265 de pacienți. In carantina…

- Un numar de 401 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, a anunțat duminica, Grupul de Comunicare Strategica. S-a ajuns astfel, la nivel național, la un total de 11.036 imbolnaviri. Dintre persoanele infectate, 3.054 au fost declarate…

- De la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei a ajuns la 10.635, cu 218 mai multe fața de ziua precedenta.

- Autoritațile au anunțat duminica inca 3 decese ale unor pacienți cu coronavirus. Bilanțul in Romania a crescut astfel la 151 de morți. Victimele sunt trei barbați din Ilfov, Suceava și Galați. Redam mai jos, integral, informarea Grupului de Comunicare Strategica: „Deces 149 Barbat, 68 ani din jud. Ilfov.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 52 de pacienți dintre cei 367 confirmați pozitiv cu noul coronavirus, in Romania, s-au vindecat și au fost externați din spital. Medicii din Timișoara, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, sunt lideri la acest…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…