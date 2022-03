Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o serie de imagini sunt prezentate fotografiile celor mai vechi biserici din Kiev, in antiteza cu fotografia unei paduri, pentru a sublinia faptul ca, potrivit datelor istorice, actuala capitala a Rusiei nu era menționata ca oraș in perioada in care Kievul avea deja biserici impresionante. Pe langa…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, marți, o convorbire la telefon cu președintele Poloniei despre situația de securitate din regiunea extinsa a Marii Negre. Cei doi au discutat și despre sancțiunile care urmeaza sa fie impuse Rusiei, dupa recunoașterea celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.…

- O noua apariție de senzație a președintelui Romaniei. Klaus Iohannis a facut o vizita, joi, in geaca, la Brigada Multinaționala Sud-Est, Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, din Craiova, alaturi de ministrul Apararii Vasile Dincu. Așa a și primit onorul, in geaca. Președintele a ținut totodata…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Razboiul nervilor continua in jurul Ucrainei. Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in Crimeea si pe flancul sau sudic, cu 6.000 de militari, avioane de vanatoare si bombardiere. Aceasta demonstratie de forta survine a doua zi de la decizia presedintelui Joe Biden de a plasa 8.500 de soldati…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) respinge categoric, intr-un comunicat de presa transmis vineri, declaratiile Ministerului de Externe al Federatiei Ruse privind prezenta militara aliata pe Flancul Estic al NATO, pe care le considera "inoportune si lipsite de orice fundament". Reacția diplomației…

- Reamintim ca presedintele ohannis a salutat, joi, anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”.„Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…

- O echipa Realitatea Plus a fost nevoita sa treaca testul rabdarii pe drumul spre munte, catre stațiunile de pe Valea Prahovei. A inceput calatoria in jurul pranzului și a stat ore in șir in coloana.Romanii care iși doresc sa petreaca in noaptea dintre ani intr-o stațiune montana se lovesc inevitabil…