Zi istorică în Republica Moldova. Viitorul țării se decide astăzi Cetatenii din Republica Moldova aleg, duminica, o noua componenta a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului si unica autoritate legislativa a statului. Acestea sunt alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independentei. Pentru cele 101 locuri din Parlament candideaza aproape 1.800 de persoane, reprezentanti au unor partide, ai unor blocuri electorale, dar si un independent. Peste 3,2 milioane de persoane sunt asteptate la urne, in 2.150 de sectii de votare, dintre care 12 in Romania. Pentru a fi considerate valabile, la alegeri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

