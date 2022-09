Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața la data de 8 septembrie 2022, fiul ei, prințul Charles al III-lea a fost proclamat Rege Al Regatului Unit. Incepand de astazi, Marea Britanie va avea un nou conducator. Acest eveniment este o premiera istorica pentru Regatul Unit.

- Charles al III-lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de…

- Charles al III-lea, fiul Reginei Elisabeta a II-a, va fi proclamat oficial ca rege, in aceasta dimineața, de catre Consiliul de Aderare, intr-o ceremonie istorica la Palatul St. James. De altfel, Charles a devenit rege inca din momentul in care mama sa, Regina Elisabeta a II-a, a murit, joi, 8 septembrie…

- Este zi de doliu in Marea Britanie, iar o lume intreaga plange! Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 96 de ani. Iata care sunt ultimele imagini cu Majestatea Sa in viața, dar și cum arata Suverana cu 2 zile inaintea morții!

- Fiecare kilometru din viitoarea autostrada care va lega Ploieștiul de Brașov va costa 87 de milioane de euro Sursa articolului: Culisele Statului Paralel | Autostrada cu tunel in zona de campie pe banii noștri. Investiții cu multe semne de intrebare Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- INHGA a emis, duminica, mai multe atentionari Cod galben de inundatii pentru raurile mici din mai multe județe The post Inundații in Romania! Cod galben pe rauri din 12 judete – Zonele vizate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Inundații in Romania! Cod galben pe rauri din 12 judete…

- Peste 20 de oameni și-ar fi pierdut locul de munca din cauza acestui litigiu The post Angajații unei banci, suspectați de fraude uriașe și falimentarea unei firme. Acuzații la „Legile Puterii" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Angajații unei banci, suspectați de fraude uriașe…

- Inotatorul roman a reusit o noua cursa senzationala la Campionatul Mondial de națație de la Budapesta The post David Popovici este campion mondial și la 100 de metri! Dubla istorica realizata dupa 49 de ani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: David Popovici este campion mondial…