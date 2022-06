Zi însorită și caldă Miercuri, va fi o noua zi cu temperaturi peste medie. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul va fi mai mult senin, doar spre seara se vor arata cațiva nori de furtuna și e posibil ca in unele zone sa apara și instabilitatea atmosferica. Soarele va apune la ora 21:17. Vantul va sufla slab cu unele intensificari, in deosebi la munte. Maximele vor urca spre 27 de grade, la umbra. Joi, vremea se va schimba. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare noaptea cand pe arii restranse se vor semnala ploi cu caracter de aversa insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime…

- Luni, ne vom bucura de o zi frumoasa. Soarele rasare la ora 05:54. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi mai mai ridicate fața de ziua precedenta. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 20:54. Valorile termice minime se vor situa intre…

- Vremea va fi calda si predominant frumoasa, de Paste Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa în cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica în anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu în…

- Astazi vremea se va mentine deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 13 grade. Cerul va avea innorari, iar pe arii restranse in vest, sud-vest si in centru vor fi precipitatii. Va ploua, dar trecator, in Transilvania si in zonele submontane vor fi…

- Astazi, Valorile termice vor fi in scadere fata de ieri in jumatatea de nord a tarii, unde va ploua. Iar in rest vremea se va mentine calda. Vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, cu viteze in general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 25 de grade. ***In…

- Miercuri temperaturile continua sa creasca si vremea devine calda pentru aceasta data. Dimineata apar cativa nori in zona Transilvaniei, in Maramures si in Bucovina, insa peste zi atmosfera va fi insorita. Vantul va avea intensificari la munte pe creste, dar va avea unele porniri la viteze mai reduse…

- Astazi vremea va fi calda, local chiar deosebit de calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil in est, sud-est si partial in centru, dar se va innora treptat in celelalte regiuni, unde pe arii relativ restranse va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Astazi vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data, chiar deosebit de calda local in zonele de campie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 12 si 22 de grade, iar cerul va fi variabil spre senin. Vantul va avea intensificari in Moldova si sud-vestul Olteniei cu…