Zi încărcată pentru oamenii legii! Amenzi de aproape 3 milioane de lei şi peste 600 de permise reţinute Politistii si jandarmii au constatat, in ultimele 24 de ore, 7.706 contraventii pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 2,8 milioane de lei, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au efectuat 144 de controale pe linia prevenirii situatiilor de urgenta si au aplicat 659 de sanctiuni ... The post Zi incarcata pentru oamenii legii! Amenzi de aproape 3 milioane de lei si peste 600 de permise retinute appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

