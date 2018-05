Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania e in stare grava! Indragita cantareața Maria Butaciu (78 de ani) se afla in coma la Spitalul Floreasca. Anunțul a fost facut de Mioara Velicu.„Fiica ei sta langa ea și o supravegheaza, este disperata. Maria este internata…

- Simona Gherghe a facut anuntul. Vedeta tv si sotul ei implinesc astazi un an de la cununia civila. Eveniment important astazi, in viata vedetei Antenei 1. Simona Gherghe si Razvan Sandulescu sarbatoresc un an de la casatorie, iar prezentatoarea tv a tinut sa marcheze acest eveniment si printr-o postare…

- S-au implinit 16 ani de cand Simona Gherghe intra in casele telespectatorilor Antena. A trecut prin toate etapele, a muncit din rasputeri si niciodata nu a spus "NU" niciunei provocari in meseria de jurnalist.

- Simona Gherghe este cunoscuta, printre altele, pentru frumusețea sa, fiind una dintre cele mai atragatoare prezentatoare TV din Romania. Totuși, in timpul uneia dintre edițiile emisiunii pe care faimoasa jurnalista le prezinta, atenția s-a indreptat asupra fiicei ei, Ana Georgia.

- Simona Gherghe a ajuns zilele acestea de urgenta pe masa de operatie. Indragita prezentatoare povesteste de ce a ajuns sa se opereze. Din cauza imunitatii scazute, vedeta sustine ca i-au aparut mai multe papiloame in jurul gatului si ca a fost nevoita sa si le scoata. Ea a tinut sa isi anunte si fanii…

- Serie A va avea din sezonul viitor o etapa programata in a doua zi de Craciun. Anunțul a fost facut de președintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malago, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Milano, in care a anunțat calendarul de desfașurare a etapelor din sezonul viitor al Serie…

- Mirela Vaida a inceput cu forte proaspete noua sa emisiune „Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare a aparut, din nou, in fata publicului, totul spre bucuria fanilor sai care abia asteptau sa o vada. Insa surpriza, multi s-au aratat dezamagiti de noua emisiune. Indragita prezentatoare tv si-a…