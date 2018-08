Zi importanta pentru procurorii constanteni Adina Florea si Andrei Bodean, inscrisi in cursa pentru sefia DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Sase candidati s au inscris la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Pe site ul Ministerului Justitiei a fost publicata lista finala cu numele candidatilor care s au inscris in cursa pentru functia de conducere a DNA. Astfel, candidaturile depuse pana la…

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, lista finala a celor patru procurori care si-au depus candidatura pentru functia de sef al DNA, acestia fiind Paula Tanase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea si Andrei Bodean.

- Șefie DNA. Șase procurori inscriși, cine sunt Numele surpriza sunt Adina Florea, Sorin Armeanu. Astazi a fost ultima zi de inscrieri. S-au mai inscris in cursa pentru șefia DNA: Andrei Bodean, Gabriela Scutea, Paula Tanase, Nicolae Lupulescu. Revenim cu amanunte.

- La data de 18 august a.c., politistii constanteni l au retinut pe barbat, pe o perioada de 24 de ore, ulterior fiind prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, care a dispus fata de acesta masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. Banuit de comiterea infractiunii de organizare…

- Cei patru candidati inscrisi pentru functia de procuror sef al DNA indeplinesc conditiile legale de participare la selectia organizata de Ministerul Justitiei, se arata intr-un anunt publicat marti pe site-ul MJ. Potrivit anuntului, cei patru procurori vor sustine un interviu joi la sediul…

- Ministerul Justitiei a publicat lista finala a procurorilor care si-au depus candidatura pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Cei patru candidati sunt, in ordinea inscrierii: 1. Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din…

- Elena Grecu, fost procuror șef la Constanța, este ultimul procuror care și-a depus dosarul pentru șefia DNA. Marius Iacob (foto dreapta), procuror-șef adjunct al DNA, a venit și el la sediul Ministerului Justiției pentru a-și depune candidatura la șefia Direcției. La scurt timp, s-a aflat și numele…

- In dosarul in care este judecat Claudiu Lup si Ilie Vartolomei pentru luare de mita, respectiv trafic de influenta, lucrurile nu arata prea roz. Nu pentru inculpati, ci pentru procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud. In ultima perioada au mai fost audiati niste martori, insa acuzatiile…