- TAS a marit suspendarea pentru dopaj dictata de ITF in cazul jucatoarei italiene de tenis Sara Errani, de la doua la zece luni, informeaza BBC. Jucatoarea italiana de tenis Sara Errani, fosta finalisa la Roland Garros in 2012 si fosta ocupanta a locului 5 WTA, a fost suspendata doua luni, incepand din…

- Noua campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a sosit, ieri dupa-amiaza, in tara, fiind intampinata, la Aeroportul „Otopeni“, de prieteni, suporteri, sefii Federatiei Romane de Tenis si ai Ministerului Tineretului si Sportului. A adus cu ea o replica in miniatura a trofeului pe care avea sa-l prezinte,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost primita, luni dupa-amiaza, la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda de ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, presedintele Federatiei Romane de…

- Ilie Nastase, dublu castigator al turneului de la Roland Garros, a vorbit despre victoria spectaculoasa a Simonei Halep. Romanca a caștigat Roland Garros, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Ilie Nastase a declarat ca era convins…

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem (8 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce l-a invins marti in trei seturi, 6-4, 6-2, 6-1, pe germanul Alexander Zverev (3 ATP), in mai putin de doua ore de joc. Victoria lui Thiem a venit insa si pe fondul unei…

- Inca o data investim pe un mix de pronosticuri, ce au in vedere cele mai importante evenimente sportive propuse in aceasta perioada. Se evidențiaza duelurile de la Roland Garros, turneu care se va incheia la finele saptamanii in curs, dar și meciurile amicale internaționale, in care putem vedea la treaba…

- Oferta nu ține in mod deosebit cu pariorii in aceasta perioada. Totuși, partidele programate in a prima zi a celei de-a doua saptamani de la Roland Garros și meciurile amicale internaționale, reprezinta puncte de interes pentru pariorii care vor sa faca profit, in debut de saptamana. Va dam o mana de…