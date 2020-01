Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT l-a trimis in judecata miercuri pe Gheorghe Dinca pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre, el fiind acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete – Luiza Melencu si Alexandra Macesanu – in locuinta sa din Caracal. Intr-un…

- Procurorii DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt. „Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca la 14.04.2019, in jurul orelor…

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru 8 infracțiuni, a anunțat miercuri Parchetul General, precizand ca procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat astfel rechizitoriul in cazul Caracal. Dinca este acuzat de procurori ca le-a ucis le Alexandra Maceșanu, de 15 ani, și pe Luiza Melencu,…

- Procurorul general Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul in dosarul Caracal. Acesta sustine ca sunt dovezi suficiente care atesta ca Alexandra Macesanu si Luiza Melencu au fost ucise de Dinca, au fost violate si trupurile ambelor fete au fost arse.

- Rechizitoriul in cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a fost confirmat de procurorul general. DIICOT a decis trimiterea in judecata a lui Dinca pentru opt infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol – doua infractiuni,…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…

- Ștefan Risipițeanu, barbatul despre care DIICOT susține ca a violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii sale de catre monstrul din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul București a admis cererea procurorilor.Violatorul le-a spus judecatorilor ca el nu a violat-o…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt are in instrumentare un dosar de purtare abuziva, dupa ce Gheorghe Dinca, suspectat ca a omorat doua tinere la Caracal, a depus o plangere. Suspectul de crima a formulat plangerea la inceputul lunii august, insa de-abioa miercuri, 24 octombrie 2019, a fost audiat…