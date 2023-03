Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate raman, in continuare, in arest preventiv. Aceasta este decizia de ultima ora luata de Curtea de Apel Bucuresti, in decursul zilei de luni. Magistrații susțin ca decizia este una definitiva.

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, marți, in fața procurorilor, pentru a afla daca vor fi eliberați sau nu din arest. Pana cand instanța va lua decizia, avocatul celor doi milionari britanici a oferit noi informații din dosar și a susținut, in continuare, nevinovația clienților lui.

- Procesul lui Andrew și Tristan Tate continua. Totuși, Tina Glandian nu poate sa ii reprezinte pe cei doi in fața instanței din Romania. In exclusivitate pentru Antena Stars, Eugen Vidineac a facut noi dezvaluiri.

- Ziua de astazi a fost una importanta pentru frații Tate, care au aflat ca vor ramane in arest, dupa ce solicitarea de eliberare le-a fost respinsa. In aceeași situație se afla și cele doua femei, cunoscute drept „Ingerii lui Tate”, fosta polițista Luana Radu și Georgiana Naghel.

- Un judecator de la Tribunalul București a decis ca frații Tate, Tristan și Andrew, raman in spatele gratiilor. Asadar, ei vor ramane in arest pentru inca 30 de zile, dupa ce mandatele au fost prelungite, vineri, de magistrați. Instanta a admis cererea procurorilor DIICOT și au decis, in consecința,…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Andrew și Tristan Tate au primit o lovitura grea atunci cand procurii DIICOT au pus sechestru pe vilele și mașinile lor, in urma arestarii. Cei doi frați acuzați de trafic de persoane au cerut in fața instanței sa li se dea inapoi bunurile de lux. Ce beneficii li se aduc astazi.

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…