- Surpriza uriașa pentru fanii emisiunii Chefi la cuțite! Keed a anunțat public, pe rețelele de socializare, ca mai este puțin și va lansa o piesa despre mentorul sau din cadrul competiției, Florin Dumitrescu, cel mai probabil in semn de recunoștința. Iata ce alte declarații a facut tanarul despre melodie!

- Dorin Rotariu nici nu se gandește sa revina in Liga 1. Unchiul sau, fostul mare internațional Iosif Rotariu, a explicat ce opțiuni are jucatorul de 25 de ani. Dorin Rotariu, ultima data la Astana (Kazahstan), e liber de contract și negociaza cu o echipa importanta din Europa. Extrema dreapta, care poate…

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu! Grigore și Mariana Moldovan au implinit astazi patru ani de cand au decis sa spuna cel mai frumos și sincer ”DA” din viața lor. Fostul concurent a postat un mesaj emoționant pe contul sau de Instagram, dedicat frumoasei sale soții. Ce surpriza i-a facut…

- Veste bomba pentru fanii Mireasa! La doua luni distanța de momentul in care și-au spus cel mai frumos și sincer ”DA” din viața lor, Andra și David Stancu au ajuns la divorț. Anunțul a fost facut public chiar de catre fosta concurenta, pe contul sau de Instagram, aceasta susținand ca s-a saturat sa traga…

- Festivalul Neversea va fi reprogramat pentru o noua data din acest an. Organizatorii spun că nu își doresc o variantă de compromis a festivalului și au nevoie de garanția autorităților că normele vor fi schimbate măcar începând cu 1 august. Neversea se va organiza in acest an, dar…

- Dupa sarbatorile pascale, unul dintre giganții telecomunicațiilor de pe piața din Romania, Digi a venit cu un anunț care consta intr-o schimbare importanta cu privire la internet. Iata care sunt noile beneficii de care pot avea parte abonații companiei. Anunțul important vizeaza atat clienții Digi Romania…

- Anunț șocant pentru fanii emisiunii „Mireasa”. Bianca Diac și Mihai Dumitru, concurenți ai sezonului al doilea, s-au desparțit! Vestea a fost data de tanara pe rețelele de socializare, conform Antena 1, dovada ca decizia separarii este una asumata. Iata care a fost reacția internauților!