- Un barbat din statul american Georgia nu a avut parte de prea mult noroc, luni, cand a fost oprit in trafic de politisti pentru o neregula la placuta cu numere de inmatriculare. Pentru a scapa de arest, barbatul a oprit masina si a luat-o la fuga spre padurea din apropiere, lasand in urma o punga cu…

- Poliția a fost anunțata despre producerea unui accident rutier in municipiul Fagaraș – coliziune intre un scuter și un autoturism. „In urma impactului a rezultat o victima, conducatorul scuterului, care a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea…

- Politistii au spart usa apartamentului in care locuia Adriana Mestes si au gasit-o fara suflare. Vecinii artistei au povestit ca de 3 zile simteau un miros urat venind din locuinta sa. In momentul in care au patruns in apartamentul sopranei oamenii legii au gasit mizerie, potrivit Cancan. Pe contul…

- IPJ Cluj au anunțat pe Facebook ca l-au prins pe barbatul de origine vietnameza, care a fugit dupa ce și-a lovit mortal un coleg de munca, sâmbata trecuta în Apahida. „Ne încheiasem misiunea desfașurata cu ocazia…

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în cursul nopții de marți spre miercuri în urma unor confruntari cu poliția în orașul indian Bengaluru dupa ce o postare pe Facebook considerata ofensatoare de catre musulmani a declanșat proteste care au rezultat în atacarea unei secții…

- Un barbat despre care autoritațile au crezut ca a fost ucis in urma cu 5 ani a fost gasit ascunzandu-se in padure. Lituanianul Ricardas Puisys din Cambridgeshire, Marea Britanie, a fost vazut ultima data la locul de munca, in septembrie 2015. Omul a fost de negasit timp de 5 ani, iar polițiștii au crezut…

- Curtea de Apel Brașov și-a suspendat, vineri, activitatea, in urma depistarii unui angajat al instituției pozitiv pentru coronavirus, noteaza Hotnews.ro. Potrivit unui comunicat al Curții de Apel Brașov, in urma suspendarii activitații , cauzele care aveau termen de judecata data de 24 iulie vor fi…

- Un barbat din orașul Carei, județul Satu Mare, a fugit din izolare și a dat doua spargeri. A fost prins de polițiști și dus in carantina pe cheltuiala proprie.Polițiștii banuiesc un barbatul de 47 de ani din Carei ca a intrat intr-o noapte in sediul unei firme prin spargerea unui geam și a…