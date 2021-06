Zi frumoasă de duminică Duminica, vremea se anunța frumoasa. Soarele va rasari la ora 05:38. Spre dimineața temperaturile vor scadea fața de ziua precedenta, dar temperaturile se vor incadra in valorile normale pentru aceasta perioada. In zona noastra, cerul va fi mai mult senin și va sufla de la slab spre moderat cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 21:24. Temperaturile minime se vor situa intre 16 și 20 grade, iar cele maxime vor crește in jurul valorii de 28 de grade. Luni, nu se anunța schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

