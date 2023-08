Zi foarte importantă pentru adolescenții de 16 ani! Pot călători singuri Copiii care au peste 16 ani pot ieși neinsoțiți din țara de azi. Incepand de astazi, 20 august 2023, cetatenii romani minori (16-18 ani) pot calatori in strainatate fara a mai fi insotiti de un adult si doar in baza acordului notarial al parintilor, conform unor modificari legislative care au intrat astazi in vigoare. Mai exact este vorba despre modificarile aduse de Legea nr. 247 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023. Astfel, cetatenii romani minori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Minorii care au implinit 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsoțiți. Modificarea legislativa intra in vigoare azi. EXISTA insa și cateva condiții: De astazi incepand intra in vigoare o noua modificare legislativa. Aceasta prevede calatoriilw in strainatate a minorilor cu varste peste 16 ani.…

- Incepand cu data de 20 august, intra in vigoare Legea 247/2023, care completeaza Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Astfel, cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori…

- Copiii care au implinit 16 ani au scapat de obligația legala de a fi insoțiți de un adult cand calatoresc in strainatate, potrivit noii legi care a intrat in vigoare astazi, 20 august. Ei au doar nevoie de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.Concret, minorul care a implinit 16 ani și are…

- Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate s-a modificat și reglementeaza modul in care minorii care nu au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsoțiți. Legea intra in vigoare din 20 august.Incepand cu data de 20 august, intra in vigoare Legea…

- In a doua jumatate a lunii august va intra in vigoare Legea 274 din 2023, prin care minorii cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani vor putea pleca din Romania fara a mai fi nevoie sa fie insoțiți de un adult. Vorbim de Legea 247 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii 248/2005 privind regimul liberei…

- Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea sa calatoreasca singuri in afara țarii, daca au acceptul scris al parinților sau tutorelui. Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali,…

- Minorii de peste 16 ani vor putea calatori singuri in strainatate la rude, pentru studii sau in scopuri medicale, potrivit legii adoptate miercuri de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Proiectul merge la promulgare. Inițial, proiectul prevedea ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori…

- Cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, a decis, miercuri, Camera Deputatilor.S-au inregistrat 277 de voturi pentru, unul contra si o abtinere.Proiectul completeaza Legea 248/2005 privind…