- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca seful statului trebuia sa ceara demisia ministrului Lucian Bode, dupa accidentul in care masina oficiala in care acesta se afla a fost implicata intr-un accident rutier dupa ce a circulat pe contrasens.

- Ședința de plen in care trebuia dezbatuta și votata moțiunea de cenzura a fost suspendata din lipsa de cvorum. Pentru desfașurarea ședinței ar fi trebuit ca in plen sa fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strange doar 226 de parlamentari. Astfel, ședința de plen in care trebuia dezbatuta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, dupa prima sedinta a Consiliului Politic National al PSD, ca autoritatile locale nu au resursele financiare pentru deschiderea scolilor si organizarea alegerilor si, in acest context, va face un demers catre Guvern sa aloce bani pentru „problemele reale…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a convocat miercuri seara, de la ora 20.00, o ședința a conducerii partidului. Aceasta va avea loc pe Zoom și va avea ca subiect principal, cel mai probabil, strategia partidului dupa ce PSD a anunțat ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.

- Dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat pe Facebook ca motiunea de cenzura va fi votata intr-un plen reunit al celor doua Camere ale Parlamentului luni, 31 august. Imediat dupa decizia lui Ciolacu, Ludovic Orban și-a chemat subordonații din Biroul Politic National al PNL…

- Subiectul discuțiilor din ședința este legat de candidaturile la șefia partidului in cadrul congresului din acest weekend. La ședința s-a prezentat și Teodorovici, care candideaza și el, ca și Marcel Ciolacu, la conducerea PSD in cadrul congresului din 22 august, deși nu are o echipa cu care sa se…

- Camera Deputaților va dezbate joi in plen proiectul de lege, inițait de Guvern, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic. Ședința de plen a Camerei Deputaților incepe la ora 13.00. Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi este…