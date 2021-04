Vineri vor avea loc meciurile decisive pentru stabilirea ultimelor echipe care se vor califica în play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Botoșani, Clinceni și Chindia se lupta pentru a ajunge sa joace cu cele mai bune formații din campionatul intern. Cele trei partide care vor decide configurația clasamentului în partea sa superioara vor începe la ora 20:30.



Ce meciuri vor avea loc vineri în Liga 1:

De la ora 17:30

Astra Giurgiu vs UTA Arad

De la ora 20:30

Dinamo vs Academica Clinceni

FC Argeș vs Chindia Târgoviște

FC Voluntari vs FC Botoșani



Clasament:

1…