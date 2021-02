Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi o instanța de judecata urmeaza sa ia o decizie in urma caruia opozantul lui Putin poate primi 3 ani jumate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a provocat proteste la nivel național și ca a atras noi sancțiuni Rusiei din partea Occidentului. Navalnii, unul dintre cei mai cunoscuți critici…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Studiile pe oameni ce vizeaza testarea unui ser impotriva noului coronavirus care combina vaccinul rusesc Sputnik V cu cel dezvoltat de grupul AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford vor incepe in prima parte a lunii februarie, a anuntat presedintele companiei ruse R-Pharm, citat marti…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anuntat joi ca intentioneaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia - lucru pe care acesta a anuntat ca intentioneaza sa-l faca duminica - si pe care-l acuza de incalcarea conditiilor unei pedepse la inchisoare cu…

- Elveția și Italia iși vor inchide toate rutele feroviare dintre cele doua țari incepand de joi deoarce angajații cailor ferate nu au capacitatea de a efectua verificarile de siguranța ordonate de guvernul italian, au anunțat marți Caile Ferate Federale Elvețiene (SBB) intr-un comunicat citat de Reuters.…

- Un reprezentant special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a prezis un al treilea val de pandemie in Europa la inceputul anului 2021, daca guvernele repeta ceea ce el a apreciat ca reprezinta un eșec in a face ceea ce era necesar pentru a preveni valul doi, relateaza Reuters. „Nu au construit…

- Austria ancheteaza 21 de persoane ca posibili complici ai jihadistului care a comis atacul armat din Viena însa multe elemente ramân înca necunoscute, inclusiv cum a ajuns în zona atacului, au anunțat vineri oficialii austrieci, potrivit Reuters.Teroristul de 20 de ani…