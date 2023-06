Zi decisivă pentru coaliția de guvernare. Este așteptată demisia guvernului Ciucă Astazi, 12 iunie, este așteptata ședința de Guvern in care premierul Nicolae Ciuca iși poate depune mandatul, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Astfel, functia de premier ar urma sa ajunga la presedintele PSD Marcel Ciolacu, in urma nominalizarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis. Partidele din coalitie nu s-au inteles deocamdata asupra formulei noului Executiv si nu se stie nici daca UDMR va ramane in actuala formula guvernamentala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Premierul Nicolae Ciuca este asteptat sa isi depuna luni mandatul, intr-o sedinta de Guvern, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania.

Lovita de crize, Romania ramane fara premier. Nicolae Ciuca iși depune mandatul MAINE, insa nu se știe cine va asigura interimatul. Pana sa ajunga Marcel Ciolacu la Palatul Victoria e cale lunga. Asta pentru ca liderii Coaliției n-au reușit sa se ințeleaga, deocamdata, pe imparțirea puterii.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, 19 mai, ca PNL a propus respectarea protocolului initial, dar PSD insista sa ramana cu Transporturile, iar daca UDMR nu e de acord cu deciziile care se iau, atunci „este decizia domniilor lor" daca vor sa plece de la guvernare.

