- Se fac ultimele pregatiri pentru summitul crucial de joi, de la la Bruxelles. Președintele amercian se va intalni cu liderii europeni, inclusiv cu președintele Romaniei - Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca.Liderii NATO și ai UE vor discuta despre masurile care se impun in contextul razboiului…

- Agenda summitului se va concentra pe situația din Ucraina, consecințele invadarii de catre Rusia, sprijinul ferm pentru Ucraina și intarirea capacitații NATO de aparare și descurajare.La acest summit extraordinar al Alianței Nord-Atlantice, organizat la nivelul șefilor de stat și de guvern, a fost anuntata…

- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va avea discutii cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina, ducand cu el planuri pentru noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters.

- In contextul razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina, Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, va veni in Europa in aceasta saptamana. Acesta va calatori in mai multe țari și va sta de vorba cu mai mulți conducatori importanți.

- Președintele american Joe Biden a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut…

- sursa foto: Kremlin.ru Un sondaj Avangarde care a masurat percepții publice asupra situației din Ucraina, la comanda G4Media , arata ca 42% dintre respondenți cred ca Rusia va invada Ucraina, doar 29% fiind de parere ca invazia nu va avea loc. 64% dintre respondenți vad Rusia drept o amenințare pentru…

- Reamintim ca presedintele ohannis a salutat, joi, anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”.„Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…