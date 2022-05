Zi decisivă în dosarul COLECTIV. Instanța, așteptată să pronunțe sentința definitivă Magistrații Curții de Apel București sunt așteptați sa pronunțe, joi, sentința in dosarul Colectiv. Au fost mai multe amanari, cea mai recenta fiind in 3 mai, cand s-a aflat ca pronunțarea ar urma sa fie data la termenul fixat pentru 12 mai. Piedone a primit o condamnare de 8 ani și 6 luni in prima […] The post Zi decisiva in dosarul COLECTIV. Instanța, așteptata sa pronunțe sentința definitiva first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

