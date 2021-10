Zi decisivă în criza politică. Guvernul Cioloș, la votul din Parlament Premierul desemnat Dacian Cioloș se prezinta astazi, de la ora 10:00, cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru a cere votul de investitura a Parlamentului. El se bazeaza doar pe voturile a 80 de parlamentari USR, iar pentru investire are nevoie de 234 de voturi. PSD și AUR au anunțat ca vor vota impotriva investirii, iar parlamentarii PNL și UDMR vor fi prezenți in plen, dar se vor abține. Altfel spus, potrivit calculelor, Guvernul Cioloș va pica la vot. Cum arata calculele: PSD – 157 de parlamentari – vot impotrivaPNL – 134 de parlamentari – abținereUSR – 80 de parlamentari – vot… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forma finala a programului de guvernare și lista cu componența cabinetului USR urmeaza sa fie depuse astazi, 18 octombrie, la Parlament de premierul desemnat, Dacian Cioloș, relateaza Agerpres . Ulterior, conducerile Camerei Deputaților și Senatului vor stabili data in care va avea loc votul de investitura…

- Joi, 16 septembrie, liberalii argeșeni s-au intalnit intr-o ședința a Colegiului Director Județean al PNL Argeș, ținuta in sala mare a Consiliului Județean. Cu aceasta ocazie a fost aprobata, cu unanimitate de voturi, lista delegaților PNL Argeș care vor participa la congresul Partidului Național Liberal,…

- Zece persoane vor fi propuse plenului Parlamentului, pentru a fi desemnate in calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale. Componen'a CEC a fost aprobata, miercuri de catre comisia juridica, numiri și imunitați.

- Pana la data de 13 septembrie 2021, in județ s-au inregistrat 21792 de persoane confirmate, 20717 de persoane vindicate și 676 decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 296 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 252702. In ultimele 24 de ore au fost…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința de joi, 9 septembrie, Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Potrivit listei actualizate, in urma creșterii incidenței cazurilor de SARS-CoV2, Bulgaria intra, incepand…

- Premierul Florin Cițu a transmis președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, urmatoarele propuneri de ministru interimar: Florin Cițu- Ministerul Fondurilor Europene Dan Vilceanu- Ministerul Transporturilor Cseke Attila- Ministerul SanatațiiTanczos Barna- Ministerul CercetariiVirgil…

- Editia a XXIV-a a Galei Tanarului Actor HOP s-a incheiat in seara zilei de 4 septembrie, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Tema ediției a fost Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual, iar concurenții au pregatit momente inspirate de universul lui Ion Luca Caragiale:…

- Astfel, 12 țari au intrat în zona roșie, din cauza creșterii mari a cazurilor de COVID-19. Țarile care au intrat în zona ROȘIE: Serbia, Estonia, Albania, Tunisia, Mauritius, Jamaica, Liban, Palestina, Belize, Antigua și…