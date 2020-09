Zi de vara în prima decadă a luni septembrie Vremea ramane in continuare calda. Soarele rasare la ora 06:56. Pentru ziua de luni meteorologii afirma ca cerul va fi senin, soarele va sta pe cer nestingherit de nori pe toata perioada zilei. Spre seara e posibil sa apara ceva nori, iar pe alocuri vantul sa aiba unele intensificari. Soarele apune la ora 19:56. Temperaturile minime se vor sit intre 14 și 18 grade, iar maximele vor urca catre 30 de grade. Marți, soarele și norii vor imparți cerul. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

