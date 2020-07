Zi de vară cu răbufneli Joi, se anunța o zi cu mai multe fenomene meteo specifice zilelor de vara toride. Soarele rasare la ora 06:00. Peste zi cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi ușor mai scazute fața de ziua precedenta. Norii vor umbrii soarele, iar din a doua parte a zilei posibil ca pe alocuri sa cada averse insemnate cantitativ insoțite de descarcari electrice și posibil grindina. Vantul va bate cu intensitate de scurta durata. Soarele va apune la ora 21: 09. Temperatura maxima se va resimții intre 27 și 30 de grade. Vineri, instabilitatea e la ea acasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

