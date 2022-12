Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Nicole Cherry. Fiica artistei, Anastasia a implinit un an, iar mamica o sarbatorește așa cum se cuvinte. Pe langa petrecerea cu fast care va avea loc, cantareața a postat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Sarbatoare mare in familia lui Feli! Cantareața se bucura de un succes colosal pe plan profesional și se poate mandri cu familia ei frumoasa. Feli a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu fiica ei, Nora Luna, care astazi a implinit frumoasa varsta de patru ani. Iata ce mesaj emoționant…

- Sarbatoare mare in familia juratului de la Te cunosc de undeva! Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicai Davidescu, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul a postat o serie de fotografii cu fiica lui, dar și cu soția alaturi de un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Sarbatoare mare in familia lui Tavi Clonda! Gabriela Cristea iși sarbatorește ziua de naștere, iar prezentatoarea TV a implinit varsta de 48 de ani. Soțul ei a fost cel care i-a facut o urare emoționanta inca de la miezul nopții și a postat cateva fotografii pe rețelele de socializare. Iata ce i-a transmis…

- Zi importanta pentru familia lui Adrian Minune! Cati, soția cantarețului, a implinit 47 de ani, iar fiica ei cea mica, Adriana Simionescu, a postat o fotografie emoționanta cu mama ei, dar și un mesaj. Iata ce i-a transmis fiica ei!

- Mihai Petre și soția lui, Elwira, au fost caștigatorii ultimului sezon „Asia Express”. La mai bine de un an de la incheierea show-ului, au ieșit la iveala amanunte mai puțin știute din cadrul show-ului. Mulți concurenți au slabit enorm in momentul in care au participat la Asia Express, ținand cont de…

- Codin Maticiuc a implinit 42 de ani. Afaceristul este un barbat fericit și are alaturi femeia care il susține in orice, iar impreuna formeaza o familie frumoasa. Cu ocazia zilei sale de naștere, Ana Pandeli impreuna cu fiica lor i-au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Ce reacție…

- Este sarbatoare mare in familia Gabrielei Cristea. Victoria, fiica cea mare a prezentatoarei TV, a implinit frumoasa varsta de 5 ani. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis mama sa pe rețelele sociale.