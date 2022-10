Zi de sărbătoare, dar vremuri de răstrişte (P) Traim vremuri grele, iar oamenii, in limita posibilitatilor, trebuiesc ajutati sa treaca peste acestea. Numai ca, parerea mea, in unele cazuri se exagereaza. Peste noapte se mai inventeaza cate un ajutor financiar pentru anumite categorii de potentiali beneficiari. Ba 50 de euro, ba 700-800 de lei, care se adauga la alte tipuri de ajutoare care sunt in plata. Dumnezeu le mai stie numarul si cuantumul! Cand te uiti pe listele beneficiarilor vezi, de ani si ani, aproape aceleasi nume. Miliarde de lei care nu rezolva mai nimic, deoarece o parte dintre acesti bani iau alte destinatii, nicidecum pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

