Zi de primăvară friguroasă Joi, atmosfera va fi gri pe toata perioada zilei. Soarele rasare la ora 06:58. Valorile termice sunt și mai scazute fața de ziua precedenta, iar pe alocuri nori vor scutura precipitații mixte. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari. La munte va continua sa se depuna un nou strat de zapada, iar vantul va sufla tare. Soarele va apune la ora 20:03. Maxima zilei se ridica in jurul valorii de 3 grade. Vineri, atmosfera se menține inchisa, iar valorile termice sunt in creștere. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, atmosfera va fi mai mult senina. Soarele va rasari la ora 07:11.Peste noapte va ninge local in zonele inalte, iar la munte se va depune un nou strat de zapada. Temperaturile negative se vor inregistra și in prima parte a zilei, iar abia spre dupa masa vor ajunge in jurul valorii de 7 grade,…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu innorari in prima parte a zilei in regiunile sudice, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 20 de grade.***In București…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu innorari in prima parte a zilei in regiunile sudice, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 20 de grade.***In București…

- Astazi valorile termice vor fi in scadere fata de ieri, mai ales in sudul si sud-estul țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi slabe in prima parte a zilei in jumatatea sudica a teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 10 si 17 grade.***In…

- Vineri, atmosfera se anunța placuta. Soarele rasare la ora 06:36. Pentru la noapte și dimineața temperaturile se mențin reci, in jurul valorii de 0 grade, dar precipitațiile se vor restrange, in zona noastra. Peste zi cerul va deveni variabil, iar temperaturile vor crește gradual, astfel ca maxima…

- Marți, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:31. Valorile termice se vor apropia de cele normale datei din calendar. Peste noapte temperaturile vor fi cu minus, dar spre amiaza vor deveni pozitive. Dimineața se va forma chiciura. Vantul va sufla cu intensificari in zonele montane, unde la…

- Vineri, cer complet senin. Soarele rasare la ora 07:37. In orele nopții și in prima parte a dimineții va fi foarte frig, pe alocuri va fi ger. In a doua parte a zilei posibil ca termometrul sa indice un grad cu plus și la munte cerul va fi senin. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune…

- Luni, temperaturile se mențin calde, in zona noastra. Soarele rasare la ora 7:58. Cerul va fi variabil spre senin, in a doua parte a zilei, iar la munte va ninge in aceasta noapte și in primele ore ale dimineții. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va…