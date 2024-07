Zi de naștere transformată în carnagiu. Un bărbat a ucis sărbătoritul de 20 de ani și alte două persoane, apoi s-a sinucis Aniversare terminata tragic in Franta. Un barbat a deschis focul la ziua de nastere a unui vecin, ucigand trei persoane inainte de a intoarce arma spre el. Totul ar fi pornit in urma unei altercatii intre sarbatorit, care avea 20 de ani, si atacator. Barbatul este un fost soldat Barbatul este un fost soldat si […] The post Zi de naștere transformata in carnagiu. Un barbat a ucis sarbatoritul de 20 de ani și alte doua persoane, apoi s-a sinucis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

