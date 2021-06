Zi de mare sărbătoare: Înălţarea Domnului. Ce trebuie să faceți azi Este zi de mare sarbatoare in calendarul ortodox! Inaltarea Domnului se sarbatorește anul acesta pe 10 iunie, moment in care creștinii iși vor spune “Hristos s-a Inalțat”! In fiecare an, Inaltarea Domnului se sarbatorește la fix 40 de zile de la Paste, fiind o considerata o zi de mare sarbatoare de catre toți creștinii. Inalțarea este unul dintre cele 12 mari Prazince Imparatești ale Bisericii. Și dupa cum o cere datina, Biserica Ortodoxa praznuiește Inalțarea Domnului in joia din a patra saptamana dupa Paște. Dupa aceasta data, toți creștinii vor inlocui urarea „Hristos a Inviat!” cu „Hristos… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inaltarea Domnului este sabatorita pe data de 10 iunie in acest an și cade intotdeauna intr-o zi de joi. Dupa aceasta data, creștinii inlocuiesc urarea „Hristos a Inviat!” cu „Hristos s-a Inalțat!”. Sarbatoarea Inalțarii Domnului are loc la 40 de zile de la Paște (Invierea Domnului Iisus). La 40 de…

- OrtodoxeSfintii Ier. Eutihie, episcopul Melitinei, si Nichita, episcopul Calcedonului (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. m. EutichieRomano-catoliceSf. Gherman, ep.Sfantul Ierarh Nichita Marturisitorul, episcopul Calcedonului, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 28 mai.Din tineretea…

- Ziua de 9 mai, cea inchinata Sfantului Apostol Toma, a fost una cu totul speciala pentru credincioșii Parohiei Sabareni, din orașul Buftea. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 548, ediția print Reuniți ca intr-o familie duhovniceasca, enoriași de toate varstele au venit la mica biserica și…

- Cuvantul Paști provine in limba romana din forma bizantino-latina Pastihae a cuvantului de origine ebraica Pasah („a trecut"), poate moștenit de evrei de la egipteni. Paștile reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori anuale creștine, care comemoreaza evenimentul fundamental al creștinismului,…

- Urari de Paște le trimitem oamenilor dragi, fie ca sunt prieteni, familie sau colaboratori cu care avem o relație speciala. Daca in 2021 simți ca nu te ajuta foarte mult inspirația pentru a compune propriile urari de Paște, iata cateva idei de la care sa pornești. Și in 2021, ca și in alți ani, mulți…

- Patriarhul Daniel: Adresam romanilor de pretutindeni un mesaj parintesc, de multa prețuire, precum și indemnul de a pastra credința creștin-ortodoxa, impreuna cu valorile spiritualitații romanești și, totodata, sa aprecieze ospitalitatea țarilor in care locuiesc acum. Sfintele Paști sa aduca tuturor…

- Mesaje de Paste fericit • Urari de Paste fericit • mesaje haiose si amuzante de Paste • sebesinfo.ro Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe masa de Pasti. 40 de zile dupa Invierea Domnului crestinii…

- Mesaje de paste fericit 2021 • Felicitari de Paste fericit • SMS de Sfintele Paști • Urari de Paste • | teius info.ro Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe masa de Pasti. 40 de zile dupa Invierea…