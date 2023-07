Zi de foc pentru salvamontiştii din întreagă ţară. Au fost solicitaţi să intervină la un număr îngrijorător de mare de evenimente montane Salvamontistii afirma ca, in ultimele 24 de ore, au fost solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane, fiind inregistrate 30 de apeluri pentru interventia de urgenta. Astfel, au fost salvate 39 de persoane, iar o alta a fost declarata decedata, in pofida eforturilor pentru a o salva, conform news.ro. ”Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 30 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiu de salvare desfașurat de ISU Gorj la Termocentrala Turceni. ISU Gorj a desfașurat marți un exercitiu de pregatire la Termocentrala Turceni. Scenariul a presupus producerea unei explozii urmate de incendiu la un rezervor de 22 de tone de ulei. In urma situației de urgența produse mai multe…

- Zilele acestea Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Basarab I” al județului Dambovita a participat la un exercițiu cu forțe in teren pe tema: “Eficientizarea acțiunilor structurilor Jandarmeriei Romane in situații de urgența – Intervenția pentru cautarea-salvarea persoanelor in mediul montan”.…

- PRIGOR – Pompieri militari din cadrul Garzii de Intervenție nr 2. Bozovici au fost solicitați sa intervina, pe raza localitații Putna, pentru extragerea unui copil care a cazut intr-un rau, posibil inecat. La fața locului s-a deplasat și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean, ulterior…

- Cionacu, prima ținta: Urgenta maxima este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un numar de produse alimentare de baza Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, in cadrul primei sedinte a noului Guvern, ca “urgenta maxima” este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un numar de produse…

- In cursul serii trecute, in jurul orei 19:30, un apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la un cort de evenimente din județul Bacau. De urgența, la locul indicat s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Garzii de Intervenție Comanești…

- Intervenție de urgența pe lacul Siutghiol din Constanța de dimineața. Salvatorii au fost alertați ca o barca pescareasca s-ar fi scufundat. Intervenția s-a incheiat in urma cu o jumatate de ora. Barca a fost adusa la mal.

- In contextul minivacanței de Paște, polițiștii salajeni au fost la datorie, pentru ordinea și siguranța publica, fluidizarea traficului rutier și prevenirea victimizarii prin diverse tipuri de infracțiuni. Au fost depistate persoane urmarite in temeiul legii sau șoferi sub influența alcoolului sau a…