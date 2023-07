Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii afirma ca, in ultimele 24 de ore, au fost solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane, fiind inregistrate 30 de apeluri pentru interventia de urgenta. Astfel, au fost salvate 39 de persoane, iar o alta a fost declarata decedata, in pofida eforturilor…

- In semestrul I 2023 piloții Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca au fost la datorie zilnic, efectuand 265 misiuni operative in slujba cetațenilor, desfașurate pe intreg teritoriul național. Dintre acestea, 233 de misiuni au constat in intervenții SMURD, piloții unitatii acționand pentru acordarea…

- Dispeceratul National Salvamont (DNS) a primit, in ultimele 24 de ore, 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, in urma carora 22 de persoane au fost salvate, potrivit Agerpres."In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea sase fiind…

- Salvamontistii au avut, in ultimele 24 de ore, douazeci de interventii, in cdrul carora au fost salvate 22 de persoane. Sase au fost rpnite, fiind predfate echipajelor medicale. Salvamontistii au gasit si o persoana decedata, care va fi coborata luni de pe munte, potrivit news.ro”In ultimele 24 de…

- Patru persoane au fost salvate in urma primirii, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont a sase apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Potrivit paginii de Facebook a Salvamont Romania, apelurile s-au inregistrat pentru judetele Prahova, Brasov, Arges,…

- In luna aprilie 2023 piloții Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca au fost la datorie zilnic, efectuand 49 de misiuni care au constat in intervenții SMURD. Personalul aeronavigant al unitatii a acționat pentru acordarea asistenței medicale de urgența si transferarea de urgența a pacienților critici,…

- 12 persoane au fost salvate in cursul zilei de sambata din zonele montane de echipajele Salvamont din intreaga țara.Potrivit Salvamont Romania, la Dispeceratul Național s-au primit sambata 14 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 3, au fost…