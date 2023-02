Stiri pe aceeasi tema

Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat efectele cutremurului de 5,7, care a avut loc marți in Romania.

Aproximativ 100 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore, in urma apelurilor la Salvamont, dintre care 34 au fost predate catre Serviciul de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, iar unul catre elicopterul SMURD pentru transport aerian la spital, potrivit Agerpres

Femeia salvata in Turcia dupa 104 ore petrecute sub ruine a murit la spital. Salvatorii germani care au scos-o pe Zeynep Kahraman spun ca efortul nu a fost in zadar, pentru ca femeia a murit in brațele familiei, anunța Mediafax.

Salvamontistii anunta, miercuri, ca au intervenit, in ultimele 24 de ore, la un numar foarte mare de solicitari, 20 de persoane fiind ranite, potrivit news.ro.

Sase persoane au fost ranite, luni seara, in urma unui accident petrecut in judetul Iasi, in care au fost implicate trei autoturisme.

Aproximativ 30 de persoane, locatari ai unui imobil din localitatea Cisnadie, s-au autoevacuat, luni seara, dupa ce la etajul 4 al blocului a izbucnit un incendiu, informeaza Agerpres.

Doua persoane din municipiul Galati au ajuns, duminica, la un spital din localitate, dupa ce au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme, unul dintre ele rasturnandu-se, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

Un incendiu cu degajare mare de fum a izbucnit, miercuri seara, la fabrica de mezeluri a companiei Smithfield din Timisoara, transmite News.ro. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind apoi transportate la spital, iar in total 169 de angajati au iesit din imobil in siguranta.