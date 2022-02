Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul "saptamana viitoare" Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei" nu a fost…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dea, în sedinta de miercuri, votul final la motiunea simpla initiata de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, noteaza Agerpres. Dezbaterea motiunii simple a fost programata pentru sedinta de luni, însa a fost întrerupta în…

- Este scandal la moțiunea simpla impotriva ministrului Virgil Popescu. Ședința a fost suspendata dupa ce liderul AUR – George Simion i s-a alaturar la microfon ministrului și i-a spus: Ești un hoț! Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, ar fi trebuit dezbatuta,…

- Parlamentarii liberali au sarit in apararea colegului lor deputat și ministru al Energiei. La unison au condamnat ieșirea necontrolata și periculoasa a co-președintelui AUR, George Simion care l-a luat la propriu de gat pe ministru atunci cand acesta raspundea acuzațiilor aduse de cei de la USR in…

- Virgil Popescu da testul moțiunii in Parlament, in plin scandal al facturilor la energie. Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata „Incompetenta si minciuna…

- Parlamentul dezbate astazi prima motiune simpla din aceasta sesiune. Cel vizat este Virgil Popescu, acuzat de proasta gestionare a crizei energetice. Reprezentanții USR, semnatarii documentului, il acuza pe ministrul Popescu de incompetența in gestionarea crizei facturilor la energie, numirea in funcții…

- Parlamentarii USR vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in cazul in care acesta nu isi va da demisia, a informat, luni, purtatorul de cuvant al partidului, Ionut Mosteanu. "A scapat din mana toata partea de liberalizare. Nu a pregatit nimic pentru ce urma…

- Parlamentarii USR vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, daca acesta nu isi va da demisia, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al partidului, Ionut Mosteanu.