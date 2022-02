Virgil Popescu da testul moțiunii in Parlament, in plin scandal al facturilor la energie. Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata „Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul ‘saptamana viitoare’ Virgil Popescu, un […] The post Zi de foc pentru ministrul Energiei! Moțiunea simpla impotriva lui Virgil Popescu, dezbatuta in Parlament first appeared on Ziarul National .