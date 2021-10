Stiri pe aceeasi tema

- Instanța suprema a amanat, miercuri, pentru 7 octombrie pronunțarea primei decizii de camera preliminara, cea prin care se stabilește daca incepe sau nu judecarea efectiva a fostului prim ministru al Romaniei Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat de DNA ca ar fi primit 800.000 de dolari mita.…

- Judecatorii de camera preliminara de la instanța suprema au finalizat procedurile și au ramas, in urma cu doua saptamani, in pronunțare asupra cererilor și excepțiilor invocate de apararea fostului prim ministru al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata de DNA pentru pretinsa primire…

- Dusan Kovacik, un fost procuror slovac de rang inalt, a fost gasit vinovat de o instanța de luare de mita, primita pentru a-i ajuta pe membri ai organizatiilor mafiote sa evite inchisoarea. El fost condamnat luni la 14 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva, potrivit Agerpres. Kovacik a ocupat…

- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat pentru eliberare ilegala de adeverinte de vaccinare anti-COVID. Medicul de familie are interdictia, tot pentru 60 de zile, de a exercita profesia. Instanta a mai decis in…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au stabilit primul termen in apelul dosarului in care un medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita, a fost condamnat la doi ani de inchisoare,…

- Judecatorii mai au nevoie de timp pentru a se pronunta in dosarul in care o tanara, de 22 de ani, din Constanta, este acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate Instanta a amanat pronuntarea in cauza pentru luna viitoare. Oricare va fi decizia Judecatoriei Constanta, aceasta…

- Judecatorii la de Tribunalul Dolj au dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi cetateni spanioli, un barbat si o femeie, acuzati de trafic de droguri de risc. Anchetatorii sustin ca inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana Bradesti. Potrivit procurorilor…