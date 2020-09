Zi de foc la CCR: Judecătorii discută despre conflictul dintre Guvern şi Parlament de la sfârșitul lunii august Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) va discuta, luni, 14 septembrie a.c., cererea de soluționare a conflictului dintre Guvern și Parlament pe tema depunerii moțiunii de cenzura in sesiune extraordinara. Guvernul a atacat la CCR decizia PSD de a depune moțiune de cenzura in sesiune extraordinara. Executivul solicita Curții sa constate o eventuala situație conflictuala dintre Guvern și Parlament și sa se pronunțe in legatura cu convocarea unei sesiuni extraordinare pentru a dezbate și a vota moțiunea de cenzura de la finalul lunii august. „Conflictul juridic de natura constitutionala exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

