Zi de foc in PNL: Florin Cițu a convocat o ședința in care va anunța ce decizie a luat dupa ce i s-a cerut demisia Zi de foc pentru Florin Cițu, președintele PNL. De la ora 12.00, sambata, 2 aprilie, acesta a convocat o ședința a Biroului Executiv, dupa ce a refuzat sa participe la cea de vineri, deoarece in viziunea sa nu a fost statutara. Reamintim ca mai mulți lideri PNL i-au cerut demisia lui Florin Cițu și vor […]