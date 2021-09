Zi de duminică frumoasă Duminica, avem parte de o zi insorita și placuta. Soarele rasare la ora 06:52. Soarele va sta pe cer nestingherit, iar spre dupa-amiaza va fi acompaniat de cațiva nori. Vantul va sufla slab spre moderat, cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora 20:02. Minimele zilei se vor incadra intre 14 și 11 grade, iar maximele vor urca in jurul temperaturii de 23 de grade. Luni, vremea se va schimba. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, soarele ne va surade și va rasari la ora 06:35. In general, cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi in creștere. Vantul va sufla slab spre moderat, doar spre seara cerul va deveni parțial noros. Soarele va apune la ora 20:27. Minimele zilei se vor inregistra intre 19 și 14 grade, iar…

- Vineri, disconfortul termic se menține ridicat. Soarele rasare la ora o6:23. Pe parcursul intregii zi soarele va fi prezent in toata splendoarea lui, iar temperaturile vor fi sufocante. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte unde e posibil sa cada și ploi torențiale de…

- Duminica, vremea va fi senina. Soarele rasare la ora 06:17. Temperaturile vor crește, iar spre dupa- amiaza atmosfera devine caniculara. Vantul va sufla slab spre moderat cu mici intensificari. Soarele va apune la ora 20:50. Minimele zilei se vor incadra intre 14 și 17 grade, iar cele maxime vor…

- Miercuri, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:12. Incepand din aceasta noapte norii vor impanzi cerul, iar peste zi vor fi perioade atat cu soare, dar și cu nori. Dimineața se menține racoroasa, insa spre dupa-amiaza se va instala disconfortul termic care va atinge pragul de 80 de unitați.…

- Duminica, cer senin spre variabil. Soarele rasare la ora 06:01. Mercurul termometrului va urca spre punctul de disconfort termic. Chiar daca vor aparea norii, in a doua parte a zilei, valorile termice vor ajunge in jurul valorii de 30 de grade. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune…

- Sambata, in general vremea va fi placuta. Soarele rasare la ora 06:00 și va sta printre nori pana spre dupa-amiaza. Dimineața va fi rece, in continuare. Vantul va adia slab. Soarele va apune la ora 21:09. Minimele zilei se vor incadra intre 15 și 19 grade, iar maxima zilei va urca in jurul valorii…

- Luni, saptamana debuteaza cu temperaturi caniculare. Soarele rasare la ora 05:48. Nici azi nu se anunța ploi. In jurul amiezii se va instala disconfortul termic și cerul va deveni variabil. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 21:20. Minimele zilei sunt cuprinse intre 17 și…

- Sambata, cer variabil spre noros. Soarele rasare la ora 05: 41. Atmosfera va fi, in general, inchisa. In jurul amiezii, local, se vor inregistra ploi insoțite de fenomene electrice și izolat vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor…