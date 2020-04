Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Femeie de 21 de ani, cea mai tanara victima a COVID-19. Inca 8 persoane au murit de coronavirus in Romania: Bilanțul DECESELOR a ajuns la 575 Inca opt decese ale unor romani confirmati cu coronavirus au fost anuntate sambata dimineata, intre acestea fiind si al unei tinere de 21 de ani,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Numarul total al deceselor se ridica la 460 in Romania. Deces 452 – Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.…

- Inca 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus, numarul total al deceselor ajungand la 451, in cursul zilei de duminica fiind anuntate 30 de decese, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Printre cele 6 noi cazuri de deces anuntate duminica seara de catre GCS se numara si o femeie…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta decesul a inca 4 persoane, infectate de Covid-19. In prezent, Romania ajunge la un numar de 310 decese. Potrivit raportarii transmise de GCS, Romania inregistreaza un total de 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre acestea, 852…

- UPDATE, ora 19:00 – Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 168, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre despre cinci barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 54 si 86 de ani. * Deces 163 – Barbat, 86 ani, din judetul…

- UPDATE, ora 19:10 – Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca 11 pacienti cu COVID-19 au murit. Inca 11 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 133, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre 3 femei, cu varste…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese cauzate de COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 107. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș.…

- In aceasta dimineața, luni, a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice…