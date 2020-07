Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit astazi in urma unui accident petrecut la intersecția dintre Calea Sever Bocu (Lipovei) și strada Amurgului. Tanarul se deplasa pe bicicleta, pe pista trasata pe trotuar, și, in momentul in care a intrat in intersecție a fost acroșat și zdrobit de betoniera care…

- Accidentul a avut loc in zona Lipovei din Timișoara. Biciclistul lovit de betoniera a ajuns sub roțile acesteia, iar pentru a fi scoasa de acolo a fost nevoie de intervenția unui echipaj de la descarcerare. Medicii nu au ... The post Accident ingrozitor: Biciclist strivit de o betoniera, la Timișoara…

- Accident de circulație, luni, la intersecția Caii Dorobanților cu strada Uzinei din Timișoara. Un mopedist in varsta de 44 de ani a fost ranit grav dupa ce o șoferița nu i-a acordat prioritate. Cel pe doua roți, spun polițiștii, se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- O noua ediție a pedalarii Masa Critica va avea loc la Timișoara. Daca doriți sa pedalați alaturi de participanții la eveniment aveți nevoie de masca și trebuie sa pastrați distanța fizica. Adunarea pentru plecarea in pedalarea Masa Critica se da in Timișoara, in zona Parcului Botanic (intrare pietonala…

- In municipiul Suceava va fi zi de doliu in data de 27 iunie, in memoria fostului arhiepiscop Pimen, toate institutiile publice urmand sa coboare drapele in berna, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Primarul Sucevei a precizat ca data de 27 iunie a fost stabilita dupa…

- Guvernul spaniol a decretat zece zile de doliu national incepand de miercuri in memoria victimelor noului coronavirus, Spania fiind printre tarile cele mai incercate de pandemia Covid-19, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez, relateaza agentia EFE.

- Guvernul Spaniei a anuntat, marti, decretarea a zece zile de doliu national, incepand din 26 mai, in memoria celor peste 25.000 de persoane decedate din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza cotidianul Le...

- Ar fi fost lovit, in cap, pe strada, apoi ar fi fost tarat intr-o curte, unde ar fi fost batut cu bestialitate! Sunt acuzatiile pe care le face un tanar de 23 de ani, care sustine ca ar fi fost batut de vecinul sau, in varsta de 70 de ani. Cum a reusit sa scape tanarul cu viata din mainile presupusului…